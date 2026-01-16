O São José recebe o Juventus na noite deste sábado (17), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, em jogo que vale pela terceira rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio Prudente, também em casa, no meio de semana, a Águia do Vale vai a campo com menos pressão. Afinal de contas, havia perdido na estreia fora de casa por 1 a 0 para o Linense em uma atuação que deixou os torcedores preocupados.