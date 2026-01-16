O São José recebe o Juventus na noite deste sábado (17), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, em jogo que vale pela terceira rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio Prudente, também em casa, no meio de semana, a Águia do Vale vai a campo com menos pressão. Afinal de contas, havia perdido na estreia fora de casa por 1 a 0 para o Linense em uma atuação que deixou os torcedores preocupados.
E, na última quarta, ao menos teve um primeiro tempo convincente, quando abriu a vantagem necessária. Depois, no segundo tempo, mesmo passado os últimos 25 minutos com um homem a menos, após a expulsão de Rafael Carioca, conseguiu evitar uma pressão maior do rival e segurou o resultado.
Agora, os comandados do técnico Marcelo Marelli também tentam tirar proveito da crise do Juventus. Além de somar apenas um ponto, o Moleque Travesso já sofreu oito gols em dois jogos. Após os 3 a 3 em casa contra o Santo André no domingo passado, levou 5 a 1 da Ferroviária em Araraquara, no meio de semana.
Aliás, em 2024, no último jogo entre as equipes no Martins Pereira, a Águia do Vale goleou o Juventus por 5 a 0. Desta vez, não tem a pretensão de repetir a goleada, mas de conquistar o triunfo e manter os 100% de aproveitamento em casa.
No segundo jogo seguido em casa, o São José também espera maior presença de público. Na partida contra o Prudente, 1.799 torcedores proporcionaram o terceiro maior público da rodada e a segunda maior renda, com R$ 42 mil.
E, como foi em um dia chuvoso e logo depois de uma derrota, a expectativa é que esse número aumente para este sábado. No momento, o São José está dentro do G-8 e tenta se mantar na zona de classificação, enquanto o Juventus está em 14º, primeiro time fora da zona de degola.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Carlos Henrique; Jeferson Lima, Danilo Fidélis, Luis Otávio e Michael Paulista; Rikelmi e Clessione. Técnico: Marcelo Marelli.
Juventus
Gabriel Félix; Marcelo, Fernando Fonseca, Thomás Kayck e Matheus Leal; Ferreira, Madison e Edinho; Maycon Douglas, Luan Andreye Paulinho. Técnico: Thiago Carvalho
Árbitro: Salim Fende Chavez. Local: Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 17 de janeiro de 2026. Horário: 17h