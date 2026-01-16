O Taubaté entra em campo na tarde deste sábado (17), a partir das 16h, quando visita a Inter de Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2.
Agora, o Burro da Central, sob comando do técnico Dyego Coelho, busca a primeira vitória no campeonato, depois de dois empates nas duas primeiras rodadas da competição. Embora ainda não tenha vencido, o time da região mostrou bom rendimento nos jogos.
Isso porque, no 0 a 0 em Sertãozinho na estreia, foi melhor e ainda teve um gol legitimo anulado no final. E, em casa, contra o Osasco Sporting, ficou nos 2 a 2 em um jogo onde também teve muitas oportunidades de gol desperdiçadas.
Mas, terá pela frente uma pedreira, já que a Inter ainda está invicta, com 4 pontos e vem de vitória em casa por 2 a 0 sobre o São Bento. E o Taubaté, que parte para dois jogos como visitante, sabe que precisa vencer ao menos um deles para se manter na parte de cima e evitar uma pressão logo no início da temporada.
“Não tem jogo fácil, é ter uma consistência defensiva melhor e estamos caminhando para isso, pois temos zagueiros inteligentes. Temos que pontuar e vencer jogos, temos plenas condições disso. E me deixa extremamente esperançoso”, disse o treinador após o empate em casa contra o Osasco.
Ficha técnica
Taubaté
Samuel Pires; Mika, Luizão, Luanderson e Renan Diniz; Wesley Fraga, Maranhão, Yamada e Bernardo Rosa; Romarinho e Ariel. Técnico: Dyego Coelho
Inter de Limeira
Árbitro: Rodrigo Fernandes Junior. Local: estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. Data: sábado, 17 de janeiro de 2026. Horário: 16h