O Taubaté entra em campo na tarde deste sábado (17), a partir das 16h, quando visita a Inter de Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2.

Agora, o Burro da Central, sob comando do técnico Dyego Coelho, busca a primeira vitória no campeonato, depois de dois empates nas duas primeiras rodadas da competição. Embora ainda não tenha vencido, o time da região mostrou bom rendimento nos jogos.