A Justiça decretou a prisão preventiva do homem indiciado pela morte da jovem Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, em São José dos Campos. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (12), após uma briga de trânsito. O companheiro de Jaqueline foi baleado, passou por cirurgia e segue internado.

Jaqueline estava na garupa da moto conduzida por Gabriel Oliveira Silva, de 20 anos, quando o casal se envolveu em um desentendimento com o motorista de um carro. A discussão evoluiu para uma perseguição.