A Justiça decretou a prisão preventiva do homem indiciado pela morte da jovem Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, em São José dos Campos. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (12), após uma briga de trânsito. O companheiro de Jaqueline foi baleado, passou por cirurgia e segue internado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Jaqueline estava na garupa da moto conduzida por Gabriel Oliveira Silva, de 20 anos, quando o casal se envolveu em um desentendimento com o motorista de um carro. A discussão evoluiu para uma perseguição.
O condutor do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os dois. A jovem morreu no local. Gabriel foi atingido no abdômen e socorrido com vida ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
O motorista do carro foi identificado como João Victor Cintra de Jesus, 26 anos. Ele foi preso pela Polícia Militar horas depois do crime e confessou ter atirado no casal, alegando legítima defesa. Em nota, a defesa do indiciado informou que as investigações ainda estão em fase inicial e que o suspeito colaborou com as autoridades.
No entanto, a tese de legítima defesa não convenceu a Justiça, que aceitou o pedido de conversão da prisão em preventiva. Com isso, João Victor continuará preso e não poderá responder ao processo em liberdade. Cabe recurso à decisão.
Como foi o crime
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h, na rua Doutor Gaspar Resende, no bairro Jardim Bela Vista, região central da cidade. A Polícia Civil investiga o caso e analisa as imagens de câmeras de segurança para apurar a dinâmica completa do ataque.
Um vídeo mostra o criminoso chutando a vítima caída no chão antes de deixar o local após o crime, em cena que causou revolta. Horas depois do assassinato, o autor dos disparos foi capturado pela Polícia Militar. Segundo a corporação, ele confessou o homicídio.
Outro vídeo divulgado por OVALE mostra o atirador correndo atrás da motocicleta ocupada pela vítima e pelo namorado, instantes antes do crime.
Segundo familiares, Jaqueline vivia uma fase de planos e expectativas. Há dois anos, ela havia deixado a capital paulista para morar em São José dos Campos, onde trabalhava como vendedora e sonhava em se casar. “Ela estava muito feliz, lutando para ter uma melhoria de vida, cheia de esperança”, relatou a mãe da jovem.