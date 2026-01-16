Um homem procurado pela Justiça foi preso em Caraguatatuba durante atendimento da Polícia Militar a uma ocorrência de violência doméstica.

A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (16), quando a equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e se dirigiu ao bairro Capricórnio.

