Um homem procurado pela Justiça foi preso em Caraguatatuba durante atendimento da Polícia Militar a uma ocorrência de violência doméstica.
A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (16), quando a equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e se dirigiu ao bairro Capricórnio.
No local, a vítima contou que ela e o companheiro se desentenderam e a situação resultou em agressões verbais e ameaças.
Em consulta aos sistemas, a equipe constatou que o homem possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de violência doméstica, ameaça e injúria.
Ambos foram levados à delegacia para providências, e o homem permaneceu recolhido à disposição da Justiça.
Para garantir a segurança do próprio detido e da equipe policial, foi necessário o uso de algemas.