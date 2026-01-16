17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

EM CARAGUATATUBA

Briga de casal termina com prisão de procurado pela Justiça

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça foi preso em Caraguatatuba durante atendimento da Polícia Militar a uma ocorrência de violência doméstica.

A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (16), quando a equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e se dirigiu ao bairro Capricórnio.

No local, a vítima contou que ela e o companheiro se desentenderam e a situação resultou em agressões verbais e ameaças.

Em consulta aos sistemas, a equipe constatou que o homem possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de violência doméstica, ameaça e injúria.

Ambos foram levados à delegacia para providências, e o homem permaneceu recolhido à disposição da Justiça.

Para garantir a segurança do próprio detido e da equipe policial, foi necessário o uso de algemas.

