OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
PM apreende drogas em praça em SJC após denúncia via 190

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PM encontrou uma sacola com 150 pinos de cocaína e 22 buchas de maconha
PM encontrou uma sacola com 150 pinos de cocaína e 22 buchas de maconha

Policiais militares realizaram uma apreensão de entorpecentes no Conjunto Elmano Veloso, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (15) e resultou na detenção de dois suspeitos.

A equipe da 2ª Cia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiu ao bairro após denúncia via 190 sobre tráfico de drogas em uma praça.

No local, os agentes abordaram dois indivíduos com as características mencionadas na denúncia.

Nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos durante a busca pessoal, porém, ao realizarem uma varredura na praça, os policiais localizaram uma sacola de mercado contendo
150 pinos de cocaína e 22 buchas de maconha.

Os suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde foram qualificados como investigados pelo crime de tráfico de drogas e liberados em seguida.

