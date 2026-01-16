Policiais militares realizaram uma apreensão de entorpecentes no Conjunto Elmano Veloso, em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (15) e resultou na detenção de dois suspeitos.
A equipe da 2ª Cia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiu ao bairro após denúncia via 190 sobre tráfico de drogas em uma praça.
No local, os agentes abordaram dois indivíduos com as características mencionadas na denúncia.
Nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos durante a busca pessoal, porém, ao realizarem uma varredura na praça, os policiais localizaram uma sacola de mercado contendo
150 pinos de cocaína e 22 buchas de maconha.
Os suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde foram qualificados como investigados pelo crime de tráfico de drogas e liberados em seguida.