A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Guaratinguetá determinou a coleta de material genético para confronto de DNA ligado a um inquérito sobre possível violência sexual (estupro) que teria resultado na gestação da criança de 2 anos que morreu na cidade.

Identificada como Yasmin, a menina morreu na quinta-feira (15) após passar mal. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Guaratinguetá como morte suspeita, na classificação de morte súbita, sem causa determinante aparente. A polícia aguarda laudos do IML (Instituto Médico Legal) para esclarecer a causa do óbito.