O criador de conteúdo digital Chris Loucura, de 22 anos, de São José dos Campos, vem viralizando com vídeos de pegadinhas nas redes sociais, em perfil criado no Instagram.

Morador do Campo dos Alemães, na região sul de São José, Christian Nunes trocou o emprego de garçom pelo de entregador de moto, o que lhe deu mais tempo para começar a gravar seus vídeos.