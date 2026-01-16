O criador de conteúdo digital Chris Loucura, de 22 anos, de São José dos Campos, vem viralizando com vídeos de pegadinhas nas redes sociais, em perfil criado no Instagram.
Morador do Campo dos Alemães, na região sul de São José, Christian Nunes trocou o emprego de garçom pelo de entregador de moto, o que lhe deu mais tempo para começar a gravar seus vídeos.
Chris anda com sua moto por diversas ruas e regiões da cidade registrando cenas do cotidiano, com pessoas e lugares. Ele já ajudou coletores de lixo a recolher os sacos na calçada e interagiu com um vendedor de paçoca no semáforo, vídeo campeão de audiência até o momento, com mais de 27 mil visualizações.
Todas as interações dele são gravadas por meio de uma câmera acoplada ao capacete da moto, registrando as cenas que depois são publicadas no Instagram, onde ele está perto de atingir 1.000 seguidores.
Autodenominado “Criador de Loucura Digital”, Chris fez sucesso com um vídeo postado nesta semana em que leva um bolo para crianças em uma praça do Campo dos Alemães. Ele pergunta aos meninos que faz aniversário e chama a turma para apagar a vela do bolo.
A surpresa é que o bolo ‘explode’ e arremessa chantili para todo lado, acertando os meninos, que se divertiram com a cena (veja abaixo). “Vi as crianças e tive essa ideia. Elas moram na rua de casa e atrás da rua. Usei uma mesa que estava lá. No final do vídeo eu volto com a moto e mostro que nada era para machucar. Eles deram muita risada, levaram na esportiva. Deu tudo certo”, contou o novo influenciador da cidade.
O vídeo tem dezenas de comentários de internautas, alguns já se declarando fãs do criador de conteúdo digital e das pegadinhas nas ruas da cidade, além de 17 mil visualizações e 500 curtidas. “A minha ideia é fazer pegadinhas nas ruas de São José”, explicou Chris.
Ele contou que começou a gravar os vídeos depois que ganhou uma câmera do pai. O primeiro foi feito no dia da final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco, no dia 21 de dezembro. “O bairro estava uma festa e comecei a andar de moto e gravar, e viralizou, com 20 mil visualizações. Saí de moto gravando, e gerou muito conteúdo.”
A ideia do motociclista é gravar coisas do dia a dia, com pessoas e personagens. “Dá vontade de gravar tudo, várias ideias. Gravei algumas cenas. Gravo na moto com o capacete. Estou querendo conseguir óculos que grava e vai ter muito mais conteúdo. Um jeito de fazer diferente”, afirmou.
A meta agora é incrementar os equipamentos e fazer cada vez mais vídeos. “Quero mostrar lugares de São José e cenas engraçadas. Tenho certeza de que vai dar certo”, disse Chris.
