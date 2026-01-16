Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso em Caraguatatuba.
A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (15), durante patrulhamento preventivo das equipes da Polícia Militar no bairro Martim de Sá.
Os policiais avistaram o suspeito que, ao perceber a presença policial, tentou se evadir, indo no sentido oposto ao da viatura.
Ele foi abordado e, apesar de nada de ilícito ter sido encontrado em seu poder, em consulta aos sistemas, constatou-se que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido ao plantão policial de Caraguatatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Devido ao receio de fuga, foi necessário o uso de algemas.