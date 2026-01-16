Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso em Caraguatatuba.

A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (15), durante patrulhamento preventivo das equipes da Polícia Militar no bairro Martim de Sá.

