17 de janeiro de 2026
SANEAMENTO BÁSICO

Vazamento de esgoto abre 'buraco' na via no Bom Retiro, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
OVALE
Vazamento de esgoto no bairro Bom Retiro
Vazamento de esgoto no bairro Bom Retiro

Moradores do núcleo de ocupação no bairro Bom Retiro, na zona leste de São José dos Campos, denunciam o agravamento dos problemas de saneamento na região.

Um vazamento de esgoto, anteriormente notificado à administração municipal, rompeu o solo e evoluiu para a abertura de uma cratera na via.

O vazamento

"O asfalto já está cedendo, já tem um buraco no local", relatou uma moradora em vídeo enviado ao OVALE, registrando o comprometimento da estrutura da rua.

A comunidade abriu dois novos chamados junto à prefeitura, mas relata que ainda não houve resposta ou intervenção prática para conter o problema.

O outro lado

Contatada pela reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos informou, em nota, que realizou vistoria técnica no local na última terça-feira (13) e confirmou a presença de esgoto em via pública, mas reiterou que o bairro Bom Retiro é irregular e, por isso, não possui rede oficial de saneamento.

A administração destacou que não encontrou pedidos de limpeza de fossa, o que indicaria a existência de ligações clandestinas de esgoto no núcleo.

Entenda o caso

O impasse é um desdobramento de um problema antigo.

A comunidade relata que luta pela instalação de rede de esgoto há mais de 21 anos.

Na última semana, o entupimento de um cano causou um rompimento e resultou no vazamento que agora danifica o solo.

Equipes da Sabesp estiveram no local, mas não realizaram o reparo, alegando que o encanamento improvisado não faz parte da infraestrutura oficial da companhia.

Perspectivas

Enquanto as responsabilidades sobre a área irregular são debatidas, as famílias convivem com o esgoto a céu aberto.

A prefeitura, no entanto, afirma buscar uma solução:

 “O pedido será encaminhado para a equipe de Fiscalização para que sejam tomadas as medidas necessárias e evitar esse transtorno aos moradores”, finaliza a nota.

