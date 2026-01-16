Moradores do núcleo de ocupação no bairro Bom Retiro, na zona leste de São José dos Campos, denunciam o agravamento dos problemas de saneamento na região.
Um vazamento de esgoto, anteriormente notificado à administração municipal, rompeu o solo e evoluiu para a abertura de uma cratera na via.
O vazamento
"O asfalto já está cedendo, já tem um buraco no local", relatou uma moradora em vídeo enviado ao OVALE, registrando o comprometimento da estrutura da rua.
A comunidade abriu dois novos chamados junto à prefeitura, mas relata que ainda não houve resposta ou intervenção prática para conter o problema.
O outro lado
Contatada pela reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos informou, em nota, que realizou vistoria técnica no local na última terça-feira (13) e confirmou a presença de esgoto em via pública, mas reiterou que o bairro Bom Retiro é irregular e, por isso, não possui rede oficial de saneamento.
A administração destacou que não encontrou pedidos de limpeza de fossa, o que indicaria a existência de ligações clandestinas de esgoto no núcleo.
Entenda o caso
O impasse é um desdobramento de um problema antigo.
A comunidade relata que luta pela instalação de rede de esgoto há mais de 21 anos.
Na última semana, o entupimento de um cano causou um rompimento e resultou no vazamento que agora danifica o solo.
Equipes da Sabesp estiveram no local, mas não realizaram o reparo, alegando que o encanamento improvisado não faz parte da infraestrutura oficial da companhia.
Perspectivas
Enquanto as responsabilidades sobre a área irregular são debatidas, as famílias convivem com o esgoto a céu aberto.
A prefeitura, no entanto, afirma buscar uma solução:
“O pedido será encaminhado para a equipe de Fiscalização para que sejam tomadas as medidas necessárias e evitar esse transtorno aos moradores”, finaliza a nota.