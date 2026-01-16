Moradores do núcleo de ocupação no bairro Bom Retiro, na zona leste de São José dos Campos, denunciam o agravamento dos problemas de saneamento na região.

Um vazamento de esgoto, anteriormente notificado à administração municipal, rompeu o solo e evoluiu para a abertura de uma cratera na via.

lique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O vazamento