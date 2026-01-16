A Eve Air Mobility anunciou um acordo com o banco americano Export-Import Bank (EXIM Bank) e com a Private Export Funding Corporation (PEFCO) para viabilizar financiamento de despesas com fornecedores norte-americanos ligados ao programa do carro voador em desenvolvimento pela empresa – eVTOL (aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical). O valor agregado do empréstimo garantido pode chegar a até US$ 15 milhões – R$ 80,7 milhões na atual cotação do dólar.

Segundo a companhia, que faz parte do grupo Embraer, os recursos do acordo com o banco americano devem ser usados para a compra de baterias e serviços de engenharia junto à norte-americana BAE Systems, durante as fases de desenvolvimento e testes do eVTOL da Eve Air Mobility.