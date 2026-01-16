A Eve Air Mobility anunciou um acordo com o banco americano Export-Import Bank (EXIM Bank) e com a Private Export Funding Corporation (PEFCO) para viabilizar financiamento de despesas com fornecedores norte-americanos ligados ao programa do carro voador em desenvolvimento pela empresa – eVTOL (aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical). O valor agregado do empréstimo garantido pode chegar a até US$ 15 milhões – R$ 80,7 milhões na atual cotação do dólar.
Segundo a companhia, que faz parte do grupo Embraer, os recursos do acordo com o banco americano devem ser usados para a compra de baterias e serviços de engenharia junto à norte-americana BAE Systems, durante as fases de desenvolvimento e testes do eVTOL da Eve Air Mobility.
A notícia tem conexão direta com o Vale do Paraíba: a Eve Air Mobility e a Embraer já informaram que o eVTOL será produzido em Taubaté, dentro da estratégia de mobilidade aérea urbana.
Na prática, o acordo com banco americano abre caminho para a Eve financiar despesas com fornecedores estratégicos dos Estados Unidos, ampliando a participação da cadeia de suprimentos norte-americana no programa do ‘carro voador’.
A Eve cita, como exemplo, a contratação de baterias e engenharia com a BAE Systems. A empresa também afirma que a estrutura com apoio de uma agência oficial de crédito à exportação é uma etapa importante para mitigar riscos do programa — especialmente no período de desenvolvimento e testes.
A empresa sustenta que a entrada do EXIM Bank como apoio à solução de financiamento fortalece o modelo de negócios e dá flexibilidade financeira para acelerar o avanço do projeto. Em declaração divulgada pela empresa, o CFO Eduardo Couto diz que a parceria representa uma solução “inovadora” e reforça a confiança no futuro da mobilidade aérea urbana.
A BAE Systems será responsável pelos sistemas de baterias do eVTOL da Eve. A empresa afirma que a proposta é entregar armazenamento de energia de alto desempenho, com confiabilidade e segurança — pontos considerados essenciais para operações sustentáveis na mobilidade aérea urbana.
Outro ponto destacado é que as baterias da BAE Systems devem integrar o pacote de venda e exportação do eVTOL da Eve Air Mobility, o que pode simplificar o processo de compra para clientes internacionais ao reunir itens relevantes em uma solução integrada.
O anúncio ocorre enquanto a Eve avança no plano do eVTOL que terá produção em Taubaté, polo industrial do Vale do Paraíba. O programa é acompanhado de perto na região por causa do peso do setor aeroespacial e da presença da Embraer em São José dos Campos e no entorno.