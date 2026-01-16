O sorriso largo, os olhos claros e o carinho com que cumprimentava as pessoas ficaram gravados na memória de quem conviveu com Dhara de Souza Ratti Padilha, de 21 anos, encontrada morta na manhã desta quinta-feira (15), em Jacareí.
Nas redes sociais, mensagens de despedida se multiplicaram, descrevendo a jovem como um “anjinho” que deixou ensinamentos de amor, ternura e alegria.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Dhara foi encontrada sem sinais vitais pelo próprio pai, ao acordar, na casa da família, localizada na rua Gregório de Matos Guerra, no bairro Veraneio Ijal. O Samu chegou a ser acionado e realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas a jovem não resistiu. O Corpo de Bombeiros também participou do atendimento inicial.
A morte foi registrada pela Polícia Civil como morte suspeita e será investigada.
“Um anjo que voltou para casa”
A comoção tomou conta de familiares, amigos e até de pessoas que conheciam Dhara apenas do convívio cotidiano. Em uma das homenagens, Cristiane Aparecida da Silva de Oliveira escreveu:
“A nossa anjinha Dhara voltou pra sua casa, nos deixando muitos ensinamentos. Vai fazer falta ouvir seu ‘oi, tia’ nas manhãs e tardes. Imagino a festa no céu com esse sorriso.”
Relatos emocionados destacam a delicadeza da jovem e o impacto que ela causava por onde passava. Júlia Santtos, que a conhecia do convívio em uma farmácia, lembrou do carinho nos pequenos gestos:
“Sempre pedia papel e caneta, adorava ganhar um presente. Tinha um olhar profundo, parecia ler nossos pensamentos. Um anjo que volta pra casa.”
Outro depoimento que emocionou foi o de Rosemeire M. N. Abreu, que relembrou um abraço recebido da jovem em um mercado: “Vou guardar aquele abraço como um tesouro. Que tristeza.”
Mensagens de solidariedade também foram direcionadas aos pais, Ângela e Cristiano, que receberam inúmeras demonstrações de apoio neste momento de dor.
Investigação
Segundo o boletim de ocorrência, Dhara era portadora de microcefalia, apresentava retardo mental grave e fazia uso contínuo de medicamentos controlados. O pai informou à polícia que, durante a madrugada, por volta das 2h, ajudou a filha a ir ao banheiro e depois a levou de volta para a cama.
A Polícia Militar foi acionada e a perícia técnica esteve no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde exames necroscópicos deverão apontar a causa da morte.
O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Jacareí e seguirá sob investigação da Polícia Civil.