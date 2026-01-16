O sorriso largo, os olhos claros e o carinho com que cumprimentava as pessoas ficaram gravados na memória de quem conviveu com Dhara de Souza Ratti Padilha, de 21 anos, encontrada morta na manhã desta quinta-feira (15), em Jacareí.

Nas redes sociais, mensagens de despedida se multiplicaram, descrevendo a jovem como um “anjinho” que deixou ensinamentos de amor, ternura e alegria.

