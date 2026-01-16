Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar com uma arma em uma adega na região leste de São José dos Campos. Outro jovem da mesma idade foi detido, e consta como investigado.

O caso ocorreu no final da noite de quinta-feira (15), por volta das 23h40, quando policiais militares da 1ª Cia do 46º BPM/I, durante ação da Operação Impacto-Letalidade, prenderam o suspeito por porte ilegal de arma de fogo.