Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar com uma arma em uma adega na região leste de São José dos Campos. Outro jovem da mesma idade foi detido, e consta como investigado.
O caso ocorreu no final da noite de quinta-feira (15), por volta das 23h40, quando policiais militares da 1ª Cia do 46º BPM/I, durante ação da Operação Impacto-Letalidade, prenderam o suspeito por porte ilegal de arma de fogo.
Ele estava em uma adega localizada no bairro Jardim Santa Fé, zona leste de São José dos Campos.
Na abordagem ao estabelecimento, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita. Segundo a PM, eles acessaram uma área da adega e retornaram ao ambiente que os demais abordados estavam.
Com isso, os agentes vistoriaram o local e encontraram uma pistola calibre .380, com numeração suprimida, municiada com 12 munições intactas.
Os dois suspeitos de 23 anos foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária), ocasião que um deles assumiu a propriedade da arma de fogo e foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito, permanecendo preso. O outro jovem foi qualificado como investigado.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem preso possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (em 2023), receptação (2022) desacato (2022) e ameaça (2025).
O jovem qualificado como investigado tem antecedentes criminais por ameaça (2023), lesão corporal (2023) e tráfico de drogas (2020 e 2021).