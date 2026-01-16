17 de janeiro de 2026
TRÂNSITO URBANO

SJC: Obras em viaduto da Dutra interditam faixa da rua Paraibuna

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/OMSJC
Não haverá desvios e motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo local
Não haverá desvios e motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo local

A Prefeitura de São José dos Campos informa que a concessionária RioSP retomou as obras de ampliação do viaduto da rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial).

Devido aos trabalhos, a faixa da esquerda (faixa 1) da rua Paraibuna, sob a rodovia, permanecerá interditada até o final de janeiro. O remanejamento das barreiras de concreto começou na quinta-feira (15).

Segundo a Prefeitura, não haverá desvios no trânsito, mas os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho.

Agentes de Mobilidade Urbana acompanham a operação para orientar o fluxo e garantir a segurança. A recomendação é que os condutores utilizem rotas alternativas sempre que possível.

