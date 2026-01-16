A Prefeitura de São José dos Campos informa que a concessionária RioSP retomou as obras de ampliação do viaduto da rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial).

Devido aos trabalhos, a faixa da esquerda (faixa 1) da rua Paraibuna, sob a rodovia, permanecerá interditada até o final de janeiro. O remanejamento das barreiras de concreto começou na quinta-feira (15).