Embarcações das operadoras MSC e Costa Cruzeiros atracam no arquipélago entre sábado e terça-feira; temporada deve injetar R$ 80 milhões na economia local.

Entre este sábado (17) e a próxima terça-feira (20), Ilhabela recebe três navios de cruzeiro com cerca de 12 mil passageiros e tripulantes das operadoras MSC e Costa Cruzeiros.

Turistas