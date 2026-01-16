Embarcações das operadoras MSC e Costa Cruzeiros atracam no arquipélago entre sábado e terça-feira; temporada deve injetar R$ 80 milhões na economia local.
Entre este sábado (17) e a próxima terça-feira (20), Ilhabela recebe três navios de cruzeiro com cerca de 12 mil passageiros e tripulantes das operadoras MSC e Costa Cruzeiros.
Turistas
A programação começa com o Costa Favolosa no sábado e o MSC Fantasia no domingo.
Somadas, essas duas primeiras embarcações transportam cerca de 7,7 mil passageiros e mais de 2,7 mil tripulantes, sendo a maioria de nacionalidade argentina.
Na terça-feira (20), o MSC Sinfonia encerra a escala da semana com 2,5 mil passageiros brasileiros.
Impacto econômico
Os visitantes são recepcionados na Vila, o centro histórico da cidade, onde visitam restaurantes e lojas.
As iniciativas de turismo receptivo oferecem roteiros com visitas a praias, cachoeiras, mergulho de cilindro, trilhas e passeios de jipe, além dos circuitos históricos do café e da cana-de-açúcar e do contato com comunidades tradicionais caiçaras.
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, as escalas de navios devem injetar cerca de R$ 80 milhões na economia local até abril de 2026.
O valor beneficia diretamente o comércio, bares, restaurantes, guias de turismo e serviços de transporte e passeios.
A cidade também presenciou o aquecimento do mercado de trabalho para suprir mão de obra durante a temporada.