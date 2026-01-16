A Prefeitura de Guaratinguetá divulgou o balanço das operações de limpeza realizadas no município durante o ano de 2025.
Com foco no recolhimento de materiais inservíveis e na destinação correta, o trabalho resultou na retirada de toneladas de resíduos, totalizando 580 viagens de caminhão ao longo do período.
Cata-Bagulho
O alvo principal da Operação Cata-Bagulho em 2025 foi o combate ao descarte irregular de materiais que poderiam se transformar em criadouros de vetores de doenças.
Ao todo, foram coletados aproximadamente 2.900 m³ de resíduos, o que representa cerca de 4.000 toneladas de materiais retirados das ruas e quintais.
Para transportar esse volume, foram mobilizados 580 caminhões anuais.
Visitas domiciliares
Durante o ano, a iniciativa também promoveu visitas a 33 mil residências em diversos bairros com o propósito educativo, orientando os moradores sobre o descarte correto de materiais e a prevenção da dengue.
Colaboração
Com o encerramento deste ciclo, a administração municipal reforça que a manutenção da limpeza urbana depende da colaboração contínua dos cidadãos.
O descarte consciente é a ferramenta mais eficaz para manter os índices de infestação baixos e garantir que Guaratinguetá siga protegida contra epidemias e riscos sanitários nos próximos anos.