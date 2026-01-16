A Prefeitura de Guaratinguetá divulgou o balanço das operações de limpeza realizadas no município durante o ano de 2025.

Com foco no recolhimento de materiais inservíveis e na destinação correta, o trabalho resultou na retirada de toneladas de resíduos, totalizando 580 viagens de caminhão ao longo do período.

Cata-Bagulho

O alvo principal da Operação Cata-Bagulho em 2025 foi o combate ao descarte irregular de materiais que poderiam se transformar em criadouros de vetores de doenças.