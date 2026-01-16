O descongelamento foi tema de uma entrevista do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), concedida ao programa Pelo Bem de São José.

Ao comentar a lei recém-sancionada que trata do descongelamento, ele afirmou que o município “não tem condição financeira hoje” para aplicar o benefício e classificou a medida como “autorizativa” e “populista”.

A lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (13) a Lei Complementar 226, que autoriza os estados, o Distrito Federal e os municípios a pagarem para servidores, retroativamente, direitos remuneratórios congelados durante a pandemia de covid-19. A lei é originada de proposta do Senado.