A Prefeitura de Caçapava divulgou a atualização do quadro de vagas de emprego disponíveis no município.
As oportunidades atendem a diversos perfis profissionais, com cargos que exigem desde níveis básicos até especializações técnicas e de gestão.
O processo de recrutamento é intermediado pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).
Confira vagas
- Ajudantes e auxiliares: açougueiro, carga e descarga, obras, pátio, armação, administrativo, contabilidade, embalagem, limpeza, linha de produção, manutenção de edifícios, saúde bucal e serviços gerais.
- Comércio e vendas: assistente de vendas, balconista, atendente, gerente de loja, vendedor de veículos, vendedor externo/interno e vendedora.
- Operacional e técnico: ajustador mecânico, caldeireiro, carpinteiro, eletricista de autos, eletrotécnico, mecânico diesel, montador de móveis, operador de escavadeira, serralheiro industrial e torneiro CNC.
- Serviços e manutenção: cabeleireiro, cozinheiro, líder de cozinha, lavador de veículos, padeiro, pedreiro, vigilante, caseiro e trabalhador rural.
- Administrativo e especialistas: analista de planejamento, assistente de marketing, técnico de segurança do trabalho e técnico em meio ambiente.
Os detalhes sobre as atribuições de cada função e requisitos específicos podem ser consultados diretamente no portal Vamos Trabalhar.
Como se candidatar
Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem comparecer pessoalmente à sede do PAT na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, Centro, portando um documento oficial com foto e a Carteira de Trabalho.
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.