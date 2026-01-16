A Prefeitura de Caçapava divulgou a atualização do quadro de vagas de emprego disponíveis no município.

As oportunidades atendem a diversos perfis profissionais, com cargos que exigem desde níveis básicos até especializações técnicas e de gestão.

