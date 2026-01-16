17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Caçapava oferece 63 vagas de emprego; veja como se candidatar

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Caçapava divulgou a atualização do quadro de vagas de emprego disponíveis no município.

As oportunidades atendem a diversos perfis profissionais, com cargos que exigem desde níveis básicos até especializações técnicas e de gestão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O processo de recrutamento é intermediado pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Confira vagas

  • Ajudantes e auxiliares: açougueiro, carga e descarga, obras, pátio, armação, administrativo, contabilidade, embalagem, limpeza, linha de produção, manutenção de edifícios, saúde bucal e serviços gerais.
  • Comércio e vendas: assistente de vendas, balconista, atendente, gerente de loja, vendedor de veículos, vendedor externo/interno e vendedora.
  • Operacional e técnico: ajustador mecânico, caldeireiro, carpinteiro, eletricista de autos, eletrotécnico, mecânico diesel, montador de móveis, operador de escavadeira, serralheiro industrial e torneiro CNC.
  • Serviços e manutenção: cabeleireiro, cozinheiro, líder de cozinha, lavador de veículos, padeiro, pedreiro, vigilante, caseiro e trabalhador rural.
  • Administrativo e especialistas: analista de planejamento, assistente de marketing, técnico de segurança do trabalho e técnico em meio ambiente.

Os detalhes sobre as atribuições de cada função e requisitos específicos podem ser consultados diretamente no portal Vamos Trabalhar.

Como se candidatar

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem comparecer pessoalmente à sede do PAT na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179,  Centro, portando um documento oficial com foto e a Carteira de Trabalho.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários