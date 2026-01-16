Um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi preso em Jacareí.
O foragido foi localizado durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I pelo bairro Jardim Conquista, na tarde de quinta-feira (15).
Em abordagem, a equipe constatou o mandado de prisão em aberto com pena prevista de cinco anos em regime fechado.
Diante dos fatos, o foragido foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.