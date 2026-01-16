Em São José dos Campos, os centros de compras iniciaram a segunda quinzena de janeiro com campanhas de liquidação.

Liquida Verão

O Shopping Jardim Oriente abriu o "Liquida Verão", com descontos que chegam a 70% em produtos selecionados.

