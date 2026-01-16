Em São José dos Campos, os centros de compras iniciaram a segunda quinzena de janeiro com campanhas de liquidação.
Liquida Verão
O Shopping Jardim Oriente abriu o "Liquida Verão", com descontos que chegam a 70% em produtos selecionados.
A campanha, que segue até o dia 1º de fevereiro, abrange diversos setores como moda, calçados, cosméticos e eletrônicos. Entre as ofertas de destaque estão lojas de departamento com descontos de até 70% e vestuário com 60%.
O objetivo da administração é renovar o estoque das lojas e fidelizar clientes com preços atrativos.
Descontos em itens selecionados
Já o CenterVale Shopping mantém diversas lojas com descontos de até 50% em itens selecionados de moda feminina, masculina e infantil, além de acessórios e eletrodomésticos.
As condições reforçam o período de início de ano como uma janela estratégica para quem busca renovar o guarda-roupa com grandes marcas e vantagens exclusivas.
Endereços
O shopping Jardim Oriente fica na rua Andorra, nº 500, no bairro Jardim América.
O CenterVale Shopping está localizado na avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9403, Jardim Oswaldo Cruz.