ABASTECIMENTO

Obra de R$ 28 milhões leva água ao Parque Industrial em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Obra de modernização deve ser concluída em dezembro de 2026
Obra de modernização deve ser concluída em dezembro de 2026

Com investimento de quase R$ 28 milhões, a Sabesp deu início a uma obra de modernização no sistema de abastecimento de água na região do Parque Industrial, em São José dos Campos.

Serão substituídas tubulações e ramais residenciais, além da instalação de uma subadutora.

Obra

A intervenção deve solucionar problemas de intermitência no fornecimento que afetam os moradores da região.
Serão substituídos mais de 60 km de tubulação de redes antigas, o que equivale à distância entre São José dos Campos e Pindamonhangaba.

Além da tubulação, haverá troca de seis mil ramais residenciais, novas interligações de rede e implantação de uma subadutora para reforçar a distribuição.

Melhorias e prazo

As melhorias beneficiam diretamente os bairros Parque Industrial, Jardim América e Paraíso, localizados na zona sul do município, e devem ser concluídas até dezembro de 2026.

Durante a execução, intervenções pontuais no fornecimento de água poderão ocorrer, sendo comunicadas previamente aos moradores.

