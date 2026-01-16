Com investimento de quase R$ 28 milhões, a Sabesp deu início a uma obra de modernização no sistema de abastecimento de água na região do Parque Industrial, em São José dos Campos.
Serão substituídas tubulações e ramais residenciais, além da instalação de uma subadutora.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Obra
A intervenção deve solucionar problemas de intermitência no fornecimento que afetam os moradores da região.
Serão substituídos mais de 60 km de tubulação de redes antigas, o que equivale à distância entre São José dos Campos e Pindamonhangaba.
Além da tubulação, haverá troca de seis mil ramais residenciais, novas interligações de rede e implantação de uma subadutora para reforçar a distribuição.
Melhorias e prazo
As melhorias beneficiam diretamente os bairros Parque Industrial, Jardim América e Paraíso, localizados na zona sul do município, e devem ser concluídas até dezembro de 2026.
Durante a execução, intervenções pontuais no fornecimento de água poderão ocorrer, sendo comunicadas previamente aos moradores.