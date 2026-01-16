Com investimento de quase R$ 28 milhões, a Sabesp deu início a uma obra de modernização no sistema de abastecimento de água na região do Parque Industrial, em São José dos Campos.

Serão substituídas tubulações e ramais residenciais, além da instalação de uma subadutora.

