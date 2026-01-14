O ator Henri Castelli sofreu uma convulsão na manhã desta quarta-feira (14) durante a Prova do Líder do BBB 26, gerando momentos de tensão dentro da casa mais vigiada do Brasil. A atividade foi interrompida às pressas após os próprios participantes perceberem que o brother estava desacordado.
Ao notarem que o ator estava caído e não reagia, os outros brothers alertaram imediatamente a produção do programa. A equipe médica foi acionada e entrou no local para prestar os primeiros socorros, enquanto a prova era suspensa.
“Atenção todos, desçam do trampolim e aguardem instruções”, anunciou a direção do reality show pelo sistema de som da casa, interrompendo oficialmente a disputa pela liderança.
Minutos depois, a produção voltou a se comunicar com os participantes para tranquilizá-los sobre o estado de saúde do ator. “Atenção, ele está consciente e bem”, informou o comunicado oficial.
Até o momento, a TV Globo não divulgou detalhes médicos adicionais nem confirmou se Henri Castelli seguirá normalmente no jogo. O episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais, com fãs demonstrando preocupação e desejando pronta recuperação ao ator.