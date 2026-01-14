O ator Henri Castelli sofreu uma convulsão na manhã desta quarta-feira (14) durante a Prova do Líder do BBB 26, gerando momentos de tensão dentro da casa mais vigiada do Brasil. A atividade foi interrompida às pressas após os próprios participantes perceberem que o brother estava desacordado.

