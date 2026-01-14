A vítima fatal do acidente de trânsito na Rodovia dos Tamoios foi identificada como Rafael Cesar Baltieri, 50 anos, que era marinheiro de profissão. Ele pilotava uma moto que se chocou na traseira de um carro, na noite de terça-feira (13), no km 17,6 do contorno da Tamoios, no trecho de Caraguatatuba.
Baltieri chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Stella Maris, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 23h33 de terça-feira, de acordo com registro no boletim de ocorrência.
O documento aponta que o acidente envolveu a moto de Baltieri e o carro dirigido por um motorista de 38 anos. A colisão ocorreu na altura do bairro Pegorelli, em Caraguatatuba.
O acidente foi registrado por volta de 19h15 de terça-feira (13). A ocorrência foi apresentada no plantão e segue em apuração para esclarecer as circunstâncias do choque.
De acordo com o boletim, houve uma colisão traseira entre uma moto e um carro. O condutor do automóvel relatou que trafegava pela via quando a moto, em alta velocidade, atingiu a parte traseira do veículo.
A equipe policial requisitou perícia técnica no local. A motocicleta foi recolhida administrativamente pela Polícia Rodoviária Estadual, conforme o registro do acidente.
O motociclista foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Mais tarde, familiares comunicaram à polícia que a vítima não resistiu e morreu no hospital.
O boletim aponta que foi oferecido teste de etilômetro ao condutor do carro, com resultado de 0,26 mg/L. Já em relação ao motociclista, o documento informa que não houve elementos suficientes para confirmar eventual embriaguez, pois não foi realizado teste.
A Polícia Civil aguarda laudos e demais diligências para concluir a dinâmica e apontar responsabilidades no acidente fatal. Em casos como este, perícia, prontuários e depoimentos ajudam a esclarecer velocidade, distância de segurança e condições da via.
Em nota publicada nas redes sociais, a empresa de embarcações e passeios privativos Oceanic Sunset lamentou a morte de Baltieri: “Com pesar comunicamos o falecimento do nosso capitão Rafael Baltieri”.
Dezenas de mensagens também lamentaram a morte do marinheiro. “Muito triste a notícia da sua partida, meu amigo”, disse Rodrigo Erbert.
“Que notícia triste, esteve aqui ontem conosco. Nossos sentimentos, equipe Celmar”, afirmou Robson Cezar. “Meus sentimentos, um grande amigo e parceiro do mar”, disse Alcides Cunha.
“É sério gente! O Alemão Faleceu? Meu Deus. Meu Amigo. Estou em Fortaleza trabalhando. Falei com ele domingo pelo zap. Meus sentimentos. Gostava muito do Alemão!!”, disse um amigo da vítima.
Claudia Bueno escreveu: “Alemão era pessoa gentil, educado. Toda vez que ia para Caraguatatuba gostava de conversar com ele, descanse em paz”.