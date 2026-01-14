A vítima fatal do acidente de trânsito na Rodovia dos Tamoios foi identificada como Rafael Cesar Baltieri, 50 anos, que era marinheiro de profissão. Ele pilotava uma moto que se chocou na traseira de um carro, na noite de terça-feira (13), no km 17,6 do contorno da Tamoios, no trecho de Caraguatatuba.

Baltieri chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Stella Maris, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 23h33 de terça-feira, de acordo com registro no boletim de ocorrência.