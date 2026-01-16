Policiais militares frustraram a distribuição de crack em Caraguatatuba, prendendo em flagrante dois homens no bairro Estufa II.
A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (15) e resultou na apreensão de entorpecentes e de uma motocicleta.
A equipe do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento, avistou a dupla em uma motocicleta Honda/Bros de cor preta, percebendo um volume suspeito na cintura de um deles.
Em abordagem, foi localizada com ele uma sacola plástica contendo 70 microtubos com substância análoga ao crack.
Os suspeitos declararam que a droga seria distribuída na região, caracterizando a prática do tráfico.
Ambos foram detidos e o entorpecente e o veículo foram apreendidos.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências de polícia judiciária cabíveis, com enquadramento no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Eles permaneceram à disposição da Justiça.