Policiais militares frustraram a distribuição de crack em Caraguatatuba, prendendo em flagrante dois homens no bairro Estufa II.

A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (15) e resultou na apreensão de entorpecentes e de uma motocicleta.

