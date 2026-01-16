17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRÁFICO DE DROGAS

PM flagra condutor levando droga no Varadouro, São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O condutor de um veículo foi flagrado transportando drogas pelo bairro Varadouro, em São Sebastião.

A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (15) e resultou na apreensão de aproximadamente 207 gramas de maconha.

Policiais militares do 20º  BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pela região, foram informados sobre o uso de um Chevrolet Ônix, de cor preta, para a atividade de tráfico de drogas.

O carro foi localizado na rua Vereador Antonio Borges e, além do condutor, era ocupado por uma passageira.

Em abordagem, nada de ilícito foi localizado com ela, porém, com o homem, havia maconha embalada de diferentes formas, totalizando aproximadamente 207 gramas da droga.

O carro e o entorpecente foram apreendidos. A mulher foi liberada e o homem foi autuado, permanecendo à disposição da Justiça.

