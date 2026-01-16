O condutor de um veículo foi flagrado transportando drogas pelo bairro Varadouro, em São Sebastião.

A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (15) e resultou na apreensão de aproximadamente 207 gramas de maconha.

