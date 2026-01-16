A operação ‘A Casa Caiu’ em São José dos Campos demoliu um imóvel abandonado conhecido como “Casa do Crack” e terminou com prisão em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Satélite, na zona sul da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação integrada da Prefeitura ocorreu na quinta-feira (15) em um ponto chamado por moradores de “boca da sul”, alvo constante de denúncias.
A operação foi coordenada pela Defesa Civil e pela Secretaria de Manutenção da Cidade, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Secretaria de Apoio Social. O imóvel, condenado por risco de desabamento, vinha sendo usado para venda e consumo de entorpecentes.
Segundo a Defesa Civil, a estrutura estava comprometida e apresentava risco de desabamento. Além do aspecto de segurança, o endereço era apontado pela comunidade como ponto estratégico do tráfico e do consumo de drogas no Jardim Satélite. A demolição teve o objetivo de eliminar a ocupação irregular e interromper o uso do local como base para atividades criminosas.
Durante o patrulhamento preventivo do Gtam (Grupo Tático com Motos) no entorno do imóvel, um indivíduo tentou fugir ao perceber a presença da equipe. Ele foi abordado e, com ele, os agentes localizaram porções de crack, pinos de cocaína, além de dinheiro e um telefone celular.
De acordo com as informações repassadas pela Prefeitura, o homem já havia sido detido anteriormente no mesmo endereço pelo crime de tráfico de drogas. Desta vez, ele foi conduzido à Central de Flagrantes e permaneceu à disposição da Justiça.
Além do trabalho de segurança, a Operação A Casa Caiu em São José dos Campos contou com secretarias municipais para organizar o entorno, garantir mobilidade e oferecer suporte social. A proposta é atuar em múltiplas frentes: retirar focos de risco, reduzir reincidência de uso irregular e devolver sensação de segurança aos moradores do Jardim Satélite.
Denúncias ajudam a direcionar fiscalizações e operações em áreas com recorrência de tráfico e consumo. Você pode acionar o Disque-Denúncia (181) de forma anônima. Em situação de emergência, ligue 190. Para ocorrências municipais, a população também pode buscar os canais da GCM.