A operação ‘A Casa Caiu’ em São José dos Campos demoliu um imóvel abandonado conhecido como “Casa do Crack” e terminou com prisão em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Satélite, na zona sul da cidade.

A ação integrada da Prefeitura ocorreu na quinta-feira (15) em um ponto chamado por moradores de “boca da sul”, alvo constante de denúncias.