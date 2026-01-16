A Polícia Civil de Guaratinguetá investiga as circunstâncias da morte de uma menina de 2 anos, ocorrida na tarde de quinta-feira (15). A menina teve alta da UPA na quarta-feira (14).
De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava sob os cuidados do tio e da bisavó. Familiares relataram que, há cerca de quatro dias, a menina apresentava dificuldades para se alimentar em razão de dores na garganta.
Na quarta-feira (14), a bisavó levou a criança à UPA, onde ela recebeu atendimento médico e teve alta por volta das 19h.
Na manhã seguinte, a bisavó percebeu que a criança acordou apática, com dificuldade para se manter em pé, permanecendo deitada. Por volta das 11h, ao retornar para verificar o estado de saúde da menina, constatou que ela apresentava coloração arroxeada nos lábios e sinais de falta de ar. Diante da gravidade da situação, um vizinho foi acionado e levou a criança ao pronto-socorro local.
A menina permaneceu internada, mas não resistiu e o óbito foi confirmado por volta das 16h30 de quinta-feira (15). O caso foi comunicado às autoridades policiais, que deram início à apuração dos fatos.
Ainda conforme o registro policial, a Delegacia de Defesa da Mulher solicitou a coleta de material genético e biológico da vítima.
Diante disso, a Polícia Civil requisitou ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá a realização de exames necroscópico e toxicológico, além da coleta de material genético para confronto de DNA. As investigações seguem em andamento.