A Polícia Civil de Guaratinguetá investiga as circunstâncias da morte de uma menina de 2 anos, ocorrida na tarde de quinta-feira (15). A menina teve alta da UPA na quarta-feira (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava sob os cuidados do tio e da bisavó. Familiares relataram que, há cerca de quatro dias, a menina apresentava dificuldades para se alimentar em razão de dores na garganta.