Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi localizado e preso em São José dos Campos.
A prisão aconteceu na rua Aimberé, no bairro Jardim das Indústrias, na quinta-feira (15), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o indivíduo em atitude suspeita e o abordaram.
Em consulta aos dados, constatou-se o mandado de prisão em aberto.
Diante dos fatos, o procurado foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.