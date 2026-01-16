Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi localizado e preso em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na rua Aimberé, no bairro Jardim das Indústrias, na quinta-feira (15), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o indivíduo em atitude suspeita e o abordaram.

