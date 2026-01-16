Projeções das associações de hotelaria e das prefeituras do Litoral Norte de São Paulo indicam que cerca de 7 milhões de pessoas devem circular por Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião até o fim do verão.
O destaque é Ubatuba, que sozinha deve atrair 4 milhões de visitantes entre dezembro e março. O município acaba de ser reconhecido pelo Ministério do Turismo como “Município Turístico”, a mais alta categoria da nova classificação do Governo Federal, que destaca os destinos brasileiros com maior volume de visitantes, atrativos naturais relevantes e infraestrutura de qualidade.
A certificação amplia a visibilidade da cidade e atrai novos investimentos, refletindo diretamente na valorização imobiliária para quem decide morar ou investir na região.
Esse cenário consolida a cidade como um polo estratégico para negócios imobiliários. De acordo com dados da plataforma Booking.com, Ubatuba foi classificada como o segundo destino mais procurado do Brasil para o verão, um indicador que impulsiona investidores em busca de rentabilidade e qualidade de vida.
O mercado imobiliário de Ubatuba vive um ciclo de crescimento. Os números são atrativos para quem busca comprar imóvel para veraneio ou para investimento. Para quem busca adquirir imóvel para locação, estimativas apontam uma rentabilidade anual de cerca de 12% do valor do imóvel.
Outro comportamento observado é a consolidação do trabalho remoto que transformou o perfil do comprador, que agora busca no litoral um refúgio para moradia permanente ou veraneio prolongado, priorizando o contato com a natureza sem abrir mão da infraestrutura urbana.
Rentabilidade e valorização
Atento à demanda, empresas do ramo da construção civil vêm investindo na cidade. Entre os destaques está o Residencial Maranduba Beach Resort, o maior e mais completo condomínio residencial de Ubatuba. O Residencial conta com 16 torres, 512 apartamentos, mais de 30 itens de lazer e nove opções de plantas, que variam de 58 m² a 130 m², incluindo unidades com dois ou três dormitórios, gardens e coberturas.
Aproveitando o fluxo da temporada, a MPA Incorporações, de São Paulo, idealizadora do empreendimento, apresenta em janeiro, o apartamento decorado correspondente à planta do tipo garden de 99 m², com duas suítes, incluindo suíte master, work station, lavabo, sala de estar, cozinha americana, área de serviço e terraço gourmet com churrasqueira na área externa.
Com 44 mil m² de áreas planejadas e mais de 240 mil m² de área de Mata Atlântica preservada, o Residencial ainda irá contar com mais de 30 itens de lazer e diversos ambientes de convivência em um projeto que busca proporcionar experiências além do cotidiano e atender a perfis variados de moradores e veranistas.