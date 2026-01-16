Projeções das associações de hotelaria e das prefeituras do Litoral Norte de São Paulo indicam que cerca de 7 milhões de pessoas devem circular por Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião até o fim do verão.

O destaque é Ubatuba, que sozinha deve atrair 4 milhões de visitantes entre dezembro e março. O município acaba de ser reconhecido pelo Ministério do Turismo como “Município Turístico”, a mais alta categoria da nova classificação do Governo Federal, que destaca os destinos brasileiros com maior volume de visitantes, atrativos naturais relevantes e infraestrutura de qualidade.