17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FISCALIZAÇÃO

GCM apura suspeita de tráfico de drogas no ‘Escadão’ em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ação da GCM nas imediações do Escadão do Boulevard, em Aparecida
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Aparecida atendeu a uma denúncia de tráfico de drogas nas imediações do Escadão do Boulevard, ponto conhecido pela circulação de pedestres e moradores da região.

Durante a averiguação no local indicado, na quinta-feira (15), as equipes realizaram buscas em um dos cômodos de um imóvel abandonado, onde foram encontrados diversos materiais que indicam possível prática criminosa.

Entre os objetos localizados estavam armas brancas, caximbos utilizados para o consumo de drogas e anotações com informações relacionadas à comercialização de entorpecentes. Todo o material foi apreendido.

Até o momento, não houve registro de prisões relacionadas à ocorrência, e o caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes para identificação dos responsáveis.

A Guarda Civil Municipal de Aparecida reforçou, por meio de nota, a importância da colaboração da população no combate à criminalidade.

