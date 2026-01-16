A GCM (Guarda Civil Municipal) de Aparecida atendeu a uma denúncia de tráfico de drogas nas imediações do Escadão do Boulevard, ponto conhecido pela circulação de pedestres e moradores da região.

Durante a averiguação no local indicado, na quinta-feira (15), as equipes realizaram buscas em um dos cômodos de um imóvel abandonado, onde foram encontrados diversos materiais que indicam possível prática criminosa.