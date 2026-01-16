Uma adolescente foi presa portando grande quantidade de drogas no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá.

A ação ocorreu na quinta-feira (15), durante o patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

