Uma adolescente foi presa portando grande quantidade de drogas no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá.
A ação ocorreu na quinta-feira (15), durante o patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.
Com a infratora, foram apreendidas 282 porções de entorpecentes, sendo:
- 91 porções de cocaína (pinos);
- 75 porções de maconha;
- 62 porções de crack;
- 29 porções de cocaína (a vácuo);
- 18 porções de maconha (ziplock);
- cinco porções de maconha (pedaço);
- duas porções de haxixe.
Diante dos fatos, a adolescente infratora foi conduzida à delegacia de polícia, onde permaneceu apreendida à disposição da Justiça.