17 de janeiro de 2026
Logo Sampi
TÁFICO DE DROGAS

Menina é apreendida com 262 porções de drogas em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da PM com adolescente em Guaratinguetá
Apreensões da PM com adolescente em Guaratinguetá

Uma adolescente foi presa portando grande quantidade de drogas no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá.

A ação ocorreu na quinta-feira (15), durante o patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

Com a infratora, foram apreendidas 282 porções de entorpecentes, sendo:

  • 91 porções de cocaína (pinos);
  • 75 porções de maconha;
  • 62 porções de crack;
  • 29 porções de cocaína (a vácuo);
  • 18 porções de maconha (ziplock);
  • cinco porções de maconha (pedaço);
  • duas porções de haxixe.

Diante dos fatos, a adolescente infratora foi conduzida à delegacia de polícia, onde permaneceu apreendida à disposição da Justiça.

