17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
PROCURADO

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam um menor infrator em Guaratinguetá.

A equipe realizava patrulhamento pelo bairro Vila Brasil na manhã de quinta-feira (15), quando localizou o adolescente procurado pela Justiça pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido.

