Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam um menor infrator em Guaratinguetá.

A equipe realizava patrulhamento pelo bairro Vila Brasil na manhã de quinta-feira (15), quando localizou o adolescente procurado pela Justiça pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

