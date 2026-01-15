A delegação do Águia de Marabá sofreu um grave acidente na tarde desta quinta-feira (15), enquanto retornava da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde ficou no grupo 22, em Taubaté. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após a colisão envolvendo o ônibus do clube.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu entre os municípios de Crixás do Tocantins e Santa Rita do Tocantins. O clube confirmou a morte do preparador físico Hecton Alves. O técnico da equipe sub-20, Ronan Tyezer, foi socorrido em estado grave e encaminhado a uma unidade hospitalar.
Em nota oficial, o Águia informou que o veículo colidiu com um caminhão que estaria parado na rodovia sem sinalização. De acordo com o comunicado, até o momento não há registro de atletas com ferimentos graves.
O Águia de Marabá inclusive venceu o Taubaté por 2 a 1 na segunda rodada. Após avançar na primeira fase, o time foi eliminado na segunda fase pelo Juventude. A partida decisiva foi disputada na tarde de terça-feira (13), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.
No comunicado, o clube manifestou profundo pesar pela morte de Hecton Alves e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. A diretoria informou ainda que acompanha de perto a situação dos envolvidos no acidente.
Nota de pesar
Após o trágico acidente com o ônibus do Águia de Marabá, a diretoria do Taubaté publicou uma nota em suas redes sociais lamentando o ocorrido. "O Esporte Clube Taubaté lamenta profundamente o falecimento de Hecton Alves, preparador físico do Águia de Marabá, equipe que esteve conosco na disputa do mesmo grupo da atual Copa São Paulo de Futebol Júnior, dividindo o campo no Joaquinzão e a hospedagem no mesmo hotel.
De acordo com o próprio clube, Hecton não resistiu aos ferimentos causados em decorrência de um acidente ocorrido na estrada, no caminho da equipe de Taubaté até o estado do Pará.
Nossa torcida, também, ao treinador Ronan Tyezer, levado ao hospital em estado grave, e a demais feridos.
O Esporte Clube Taubaté deseja pêsames, força e conforto aos amigos e familiares."