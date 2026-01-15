A delegação do Águia de Marabá sofreu um grave acidente na tarde desta quinta-feira (15), enquanto retornava da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde ficou no grupo 22, em Taubaté. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após a colisão envolvendo o ônibus do clube.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu entre os municípios de Crixás do Tocantins e Santa Rita do Tocantins. O clube confirmou a morte do preparador físico Hecton Alves. O técnico da equipe sub-20, Ronan Tyezer, foi socorrido em estado grave e encaminhado a uma unidade hospitalar.