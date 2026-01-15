Um adolescente foi picado por uma cobra jararaca durante as férias da família em São Sebastião, no Litoral Norte. O ataque ocorreu no jardim de um condomínio residencial, próximo à calçada, e o jovem precisou ficar seis dias internado para tratamento.

O adolescente, identificado como Enzo, estava descalço no momento do acidente e sentiu o bote no pé esquerdo. Segundo o próprio jovem, a dor foi intensa e imediata. “Não foi como uma picada de inseto. Eu senti algo abocanhando o pé, doeu muito”, relatou em entrevista à TV Record.