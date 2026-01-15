O governo federal autorizou a aquisição de 40 televisores para a implantação de um programa de exibição de filmes em presídios federais de segurança máxima. A iniciativa integra o ReintegraCINE, projeto do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltado à ressocialização de pessoas privadas de liberdade. O investimento previsto é de R$ 85,4 mil.

Os equipamentos, conforme edital, são Smart TVs de 50 polegadas com resolução 4K. A previsão é que a entrega seja concluída até fevereiro, com a distribuição de oito aparelhos para cada uma das cinco penitenciárias federais do país.