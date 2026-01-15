Teve início nos Estados Unidos o julgamento da brasileira Juliana Peres Magalhães, de 24 anos, natural de Jacareí. Ela é acusada de envolvimento no assassinato da ex-patroa Christine Banfield e de Joseph Ryan, em um crime ocorrido em fevereiro de 2023, no norte do estado da Virgínia, que ganhou repercussão internacional.

Durante depoimento em juízo, Juliana afirmou que o então chefe e amante, Brendan Banfield, matou a própria esposa para assumir o relacionamento com ela. A acusação, no entanto, sustenta que a babá participou ativamente do plano criminoso.

Crime foi apresentado como invasão, mas versão caiu