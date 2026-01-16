Uma adolescente de 14 anos morreu no último domingo (11) após sofrer um choque elétrico enquanto estava em uma piscina. A vítima, identificada como Ana Flávia de Oliveira Okamoto, passava as férias na casa da avó quando ocorreu o acidente.
O caso foi registrado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com familiares, Ana Flávia tomava banho na piscina do imóvel quando recebeu a descarga elétrica.
Nas redes sociais, a mãe da adolescente, Eliane Okamoto, relatou que estava em Guaratuba no momento do ocorrido e foi avisada sobre a tragédia. Segundo ela, ao chegar ao local, a filha já estava sem vida.
Ainda conforme o relato, um fio solto próximo à piscina teria provocado o choque elétrico. A mãe afirmou que o contato da adolescente com a fiação foi suficiente para causar a morte de forma imediata.
Eliane descreveu Ana Flávia como uma jovem talentosa e dedicada. A adolescente gostava de cantar, tocar instrumentos musicais e cozinhar, além de demonstrar interesse por atividades como confeitaria e estética.
O velório e o sepultamento ocorreram na segunda-feira (12), no Cemitério Pedro Fuss, também em São José dos Pinhais.
Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que investiga a morte de Ana Flávia de Oliveira Okamoto. Segundo a corporação, familiares que presenciaram o fato serão ouvidos, e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.