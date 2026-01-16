17 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Ana Flávia, 14 anos, morre após levar choque em piscina

Por Da Redação | São José dos Pinhais (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Ana Flávia, 14 anos, morre após levar choque em piscina
Ana Flávia, 14 anos, morre após levar choque em piscina

Uma adolescente de 14 anos morreu no último domingo (11) após sofrer um choque elétrico enquanto estava em uma piscina. A vítima, identificada como Ana Flávia de Oliveira Okamoto, passava as férias na casa da avó quando ocorreu o acidente.

O caso foi registrado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com familiares, Ana Flávia tomava banho na piscina do imóvel quando recebeu a descarga elétrica.

Nas redes sociais, a mãe da adolescente, Eliane Okamoto, relatou que estava em Guaratuba no momento do ocorrido e foi avisada sobre a tragédia. Segundo ela, ao chegar ao local, a filha já estava sem vida.

Ainda conforme o relato, um fio solto próximo à piscina teria provocado o choque elétrico. A mãe afirmou que o contato da adolescente com a fiação foi suficiente para causar a morte de forma imediata.

Eliane descreveu Ana Flávia como uma jovem talentosa e dedicada. A adolescente gostava de cantar, tocar instrumentos musicais e cozinhar, além de demonstrar interesse por atividades como confeitaria e estética.

O velório e o sepultamento ocorreram na segunda-feira (12), no Cemitério Pedro Fuss, também em São José dos Pinhais.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que investiga a morte de Ana Flávia de Oliveira Okamoto. Segundo a corporação, familiares que presenciaram o fato serão ouvidos, e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

