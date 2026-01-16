Uma adolescente de 14 anos morreu no último domingo (11) após sofrer um choque elétrico enquanto estava em uma piscina. A vítima, identificada como Ana Flávia de Oliveira Okamoto, passava as férias na casa da avó quando ocorreu o acidente.

O caso foi registrado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com familiares, Ana Flávia tomava banho na piscina do imóvel quando recebeu a descarga elétrica.