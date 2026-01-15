Um atropelamento foi registrado na tarde desta quinta-feira (15), no centro de Caraguatatuba. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Artur da Costa Filho com a avenida José Mariano Nepomuceno e mobilizou equipes de resgate.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um pedestre de 57 anos, morador da cidade, atravessava a via pela faixa de pedestres quando foi atingido. Uma motocicleta havia parado para permitir a travessia, mas acabou sendo atingida por outra moto que vinha logo atrás. Com o impacto, a primeira motocicleta foi projetada contra o pedestre.