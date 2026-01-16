Ela estava de férias com o marido, também militar, quando o carro do casal foi atingido pela queda de uma árvore, na tarde de quarta-feira (14).

A dedicação à medicina e ao serviço militar marcou a trajetória da primeiro-tenente Alzira de Souza Moreno, que morreu após um grave acidente na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no trecho de Taubaté, no Vale do Paraíba.

Alzira atuava no Hospital Militar de Área de São Paulo, na área médica, e era reconhecida por colegas como uma profissional competente, dedicada e humana. “Uma excelente profissional, doce, inteligente, sempre com sorriso no rosto”, escreveu uma amiga em homenagem nas redes sociais.

Acidente na Rodovia Oswaldo Cruz

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na altura do km 18, no bairro Registro, em Taubaté. A árvore caiu sobre um VW Up Move em que estavam Alzira e o marido. Ambos foram socorridos com vida e encaminhados ao Hospital Regional de Taubaté, mas a tenente não resistiu aos ferimentos.