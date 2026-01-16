Amor por salvar vidas interrompido na estrada
A dedicação à medicina e ao serviço militar marcou a trajetória da primeiro-tenente Alzira de Souza Moreno, que morreu após um grave acidente na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no trecho de Taubaté, no Vale do Paraíba.
Ela estava de férias com o marido, também militar, quando o carro do casal foi atingido pela queda de uma árvore, na tarde de quarta-feira (14).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Alzira atuava no Hospital Militar de Área de São Paulo, na área médica, e era reconhecida por colegas como uma profissional competente, dedicada e humana. “Uma excelente profissional, doce, inteligente, sempre com sorriso no rosto”, escreveu uma amiga em homenagem nas redes sociais.
Acidente na Rodovia Oswaldo Cruz
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na altura do km 18, no bairro Registro, em Taubaté. A árvore caiu sobre um VW Up Move em que estavam Alzira e o marido. Ambos foram socorridos com vida e encaminhados ao Hospital Regional de Taubaté, mas a tenente não resistiu aos ferimentos.
O marido, de 39 anos, militar da Força Aérea Brasileira, foi internado. No momento do acidente, havia chuva fraca na rodovia.
A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária. A árvore e o veículo foram removidos para um local seguro, o que dificultou a preservação da cena. Por isso, a perícia será realizada posteriormente para avaliar as condições do local, incluindo o estado da árvore e possíveis riscos anteriores.
O caso foi registrado como morte acidental/morte a esclarecer e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Carreira marcada pela medicina e pelo serviço
Além da atuação no Exército, Alzira também deixou contribuição acadêmica. No ano passado, publicou um artigo científico na área médica em uma revista internacional, ao lado de outros estudantes de medicina, reforçando seu compromisso com a ciência e a saúde.
Em nota oficial, o Comando Militar do Sudeste lamentou a morte da militar e informou que presta apoio psicológico, administrativo e religioso à família.
Velório e despedida
O corpo de Alzira será velado no Memorial Sagrada Família, em Taubaté, e o sepultamento está previsto para esta sexta-feira (16), no Cemitério Municipal de Taubaté.
Mensagens de despedida tomaram as redes sociais, misturando dor, saudade e indignação. Moradores da região também relataram preocupação com quedas frequentes de árvores ao longo da rodovia, apontando riscos recorrentes no trecho onde ocorreu o acidente.