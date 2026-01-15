Um acidente de trânsito envolvendo dois carros e duas motocicletas foi registrado na manhã desta quinta-feira (15), na Rodovia SP-055, a Rodovia Dr. Manoel Hypollito Rego, no km 56,5, no bairro Toninhas, em Ubatuba, no Litoral Norte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou um motociclista de 32 anos, morador de Ubatuba, já recebendo os primeiros atendimentos prestados por guarda-vidas que passavam pela região. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate e encaminhada à Santa Casa de Ubatuba.