16 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Acidente com carros e motos deixa feridos em rodovia da região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
Da redação
Reprodução
Acidente na altura da praia das Toninhas
Acidente na altura da praia das Toninhas

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros e duas motocicletas foi registrado na manhã desta quinta-feira (15), na Rodovia SP-055, a Rodovia Dr. Manoel Hypollito Rego, no km 56,5, no bairro Toninhas, em Ubatuba, no Litoral Norte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou um motociclista de 32 anos, morador de Ubatuba, já recebendo os primeiros atendimentos prestados por guarda-vidas que passavam pela região. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate e encaminhada à Santa Casa de Ubatuba.

O outro motociclista envolvido no acidente foi socorrido por populares, mas não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.

A ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para controle do tráfego e demais providências no local.

Com o aumento significativo do fluxo de veículos durante a temporada de verão, o Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que motoristas e motociclistas redobrem a atenção no trânsito. A corporação destaca a importância do uso de equipamentos de segurança, como capacete e calçados adequados, especialmente para motociclistas, a fim de reduzir o risco de ferimentos em caso de acidentes.

A situação do trânsito foi normalizada após o atendimento da ocorrência.

