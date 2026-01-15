O São José Basket venceu o Cruzeiro por 98 a 91 na noite desta quinta-feira (15), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Desta maneira, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, chega a quatro vitórias consecutivas no NBB. E, com 14 vitórias e sete derrotas, sobe para o sexto lugar, enquanto a Raposa está em 14º lugar, com 6 vitórias e 15 derrotas. Dexter McClanaham, do São José, foi o cestinha do jogo com 22 pontos, logo em seu jogo de estreia.