BASQUETE

São José Basket passa pelo Cruzeiro e emplaca 4º triunfo seguido

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Léo Lenzi/Agência NTZ
Lance do jogo entre São José x Cruzeiro
Lance do jogo entre São José x Cruzeiro

O São José Basket venceu o Cruzeiro por 98 a 91 na noite desta quinta-feira (15), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Desta maneira, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, chega a quatro vitórias consecutivas no NBB. E, com 14 vitórias e sete derrotas, sobe para o sexto lugar, enquanto a Raposa está em 14º lugar, com 6 vitórias e 15 derrotas. Dexter McClanaham, do São José, foi o cestinha do jogo com 22 pontos, logo em seu jogo de estreia.

Na próxima rodada, os joseenses voltam a jogar no Caldeirão segunda-feira (19), quando terão uma pedreira pela frente, o Minas, a partir das 19h30. No mesmo dia, o Cruzeiro joga em casa, às 20h, contra o Pato Basquete.

Como foi o jogo

No primeiro quarto, o jogo foi equilibrado e o São José deu muitos espaços para o Cruzeiro. Mesmo ficando em vantagem em alguns momentos, o time da região permitiu a reação dos mineiros, que fecharam o período vencendo por um ponto: 27 a 26.

Depois, no segundo quarto, o Cruzeiro abriu seis pontos no início, em nova instabilidade do São José. Mas, o time da região acertou a marcação e, de novo, buscou o placar, parecendo que iria deslanchar.

No entanto, o Cruzeiro estava inspirado e, de novo, passou à frente. Com isso, o São José foi para o intervalo em desvantagem de cinco pontos: 49 a 44.

Veio o segundo tempo e o Cruzeiro continuou melhor, ampliando ainda mais a contagem e deixando o jogo perigoso para os joseenses. Em determinado momento, o time de Minas chegou a colocar dez pontos de frente. No fim do período, o São José ainda descontou para sete pontos: 73 a 66.

No último quarto, o São José começou melhor e, de forma fulminante, descontou a vantagem. Com isso, entrou de novo na briga e deixou os minutos finais indefinidos. Animado, o time da região se impôs e garantiu o importante triunfo em casa.

