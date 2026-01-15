A morte de Dhara de Souza Ratti Padilha, aos 21 anos, causou forte comoção em Jacareí, mobilizando familiares, amigos e moradores da cidade nas redes sociais. Conhecida pelo jeito carinhoso, sorriso constante e convivência próxima com a comunidade, Dhara teve sua partida lamentada por pessoas que a acompanharam de perto em diferentes momentos da vida.
Nas redes sociais, mensagens de incredulidade e tristeza marcaram as homenagens. Rhalf Mendes, que a conhecia do dia a dia, relatou o choque ao saber da notícia. “Não dá pra acreditar. Ontem ela estava na farmácia com o pai, brincou comigo, estava tão bem. Estou em choque”, escreveu.
A educadora Leninha Vicente, que foi professora de Dhara na Apae, destacou a personalidade da jovem. “Muito boazinha, de um olhar profundo. Parecia que estava olhando a alma da gente”, comentou.
Também emocionada, Juliana Mendes, que convivia com Dhara em seu ambiente de trabalho, lembrou da rotina da jovem ao lado do pai. “Ela ia todos os dias à loja comprar as coisas que gostava. Que Deus conforte o coração da família”, escreveu.
A surpresa com a morte repentina também foi expressa por Vera Lúcia, que descreveu Dhara como uma jovem sempre alegre. “Meu Deus, estou em choque. Uma menina maravilhosa, sempre rindo”, publicou.
O velório de Dhara ocorre nesta sexta-feira (16), no Campo das Oliveiras, Sala Roma, no Centro de Jacareí, com sepultamento no Cemitério Jardim da Paz.