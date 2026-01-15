A morte de Dhara de Souza Ratti Padilha, aos 21 anos, causou forte comoção em Jacareí, mobilizando familiares, amigos e moradores da cidade nas redes sociais. Conhecida pelo jeito carinhoso, sorriso constante e convivência próxima com a comunidade, Dhara teve sua partida lamentada por pessoas que a acompanharam de perto em diferentes momentos da vida.

Nas redes sociais, mensagens de incredulidade e tristeza marcaram as homenagens. Rhalf Mendes, que a conhecia do dia a dia, relatou o choque ao saber da notícia. “Não dá pra acreditar. Ontem ela estava na farmácia com o pai, brincou comigo, estava tão bem. Estou em choque”, escreveu.