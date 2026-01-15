A forte chuva que atingiu cidades do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (15) causou diversos transtornos e mobilizou equipes de emergência. Entre as principais ocorrências registradas estão quedas de árvores, alagamentos pontuais e bloqueios de vias, o que exigiu cautela redobrada de motoristas e pedestres.

Em Pindamonhangaba, a tempestade provocou a queda de uma árvore nas proximidades do supermercado Simpatia, no sentido Taubaté. Outro caso semelhante foi registrado na Estrada da Bica, antes da região conhecida como “Pontinha”, no sentido centro. Ainda no município, moradores relataram a queda de um poste em uma rua localizada atrás do Conde, situação que obrigou condutores a retornarem pela contramão.

Já em Taubaté, a Defesa Civil informou que, no bairro Marlene Miranda, as rajadas de vento chegaram a 85 km/h, com acumulado de chuva de 43,2 milímetros. Na cidade, um poste caiu na avenida Zélia Alves Ferreira, na região do Jaraguá, e a concessionária de energia EDP foi acionada para realizar os reparos necessários.