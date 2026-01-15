16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHUVA

Chuva forte provoca quedas de árvores e alagamentos no Vale

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Chuva também causou alagamentos
Chuva também causou alagamentos

A forte chuva que atingiu cidades do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (15) causou diversos transtornos e mobilizou equipes de emergência. Entre as principais ocorrências registradas estão quedas de árvores, alagamentos pontuais e bloqueios de vias, o que exigiu cautela redobrada de motoristas e pedestres.

Em Pindamonhangaba, a tempestade provocou a queda de uma árvore nas proximidades do supermercado Simpatia, no sentido Taubaté. Outro caso semelhante foi registrado na Estrada da Bica, antes da região conhecida como “Pontinha”, no sentido centro. Ainda no município, moradores relataram a queda de um poste em uma rua localizada atrás do Conde, situação que obrigou condutores a retornarem pela contramão.

Já em Taubaté, a Defesa Civil informou que, no bairro Marlene Miranda, as rajadas de vento chegaram a 85 km/h, com acumulado de chuva de 43,2 milímetros. Na cidade, um poste caiu na avenida Zélia Alves Ferreira, na região do Jaraguá, e a concessionária de energia EDP foi acionada para realizar os reparos necessários.

Também foram identificados pontos de alagamento nos túneis da avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa e da Rodoviária Nova, no Jardim Ana Emília. Segundo as autoridades, não houve agravamento da situação nem necessidade de interdição do tráfego.

Além disso, a Defesa Civil contabilizou três quedas de árvores nos bairros Pinheirinho, Gurilândia e Jabuticabeiras. Não há registro de feridos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários