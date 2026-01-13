Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (13) por importunação s3xu@l em um bar na região da Gurilândia, em Taubaté. A ocorrência foi registrada como crime consumado, conforme o artigo 215-A do Código Penal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o suspeito exibiu o órgão g3nit@l enquanto estava sentado à mesa ao lado, dentro do estabelecimento. Após o episódio, a mulher sofreu uma crise intensa de ansiedade e precisou de apoio imediato.