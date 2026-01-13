Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (13) por importunação s3xu@l em um bar na região da Gurilândia, em Taubaté. A ocorrência foi registrada como crime consumado, conforme o artigo 215-A do Código Penal.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o suspeito exibiu o órgão g3nit@l enquanto estava sentado à mesa ao lado, dentro do estabelecimento. Após o episódio, a mulher sofreu uma crise intensa de ansiedade e precisou de apoio imediato.
Ainda de acordo com o registro policial, a vítima informou que já havia sido alvo de abuso sexual anteriormente, o que teria agravado o impacto emocional da situação.
A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à delegacia de plantão, onde a prisão em flagrante foi ratificada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
A vítima recebeu orientações sobre seus direitos, além de informações sobre acompanhamento psicológico e outras medidas de proteção previstas em lei.