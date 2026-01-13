Um jovem de 23 anos, identificado como Gustavo Marques da Silva, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (13) em Taubaté. O homicídio aconteceu por volta do meio-dia, na rua Projetada 3, no bairro São Gonçalo.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e o médico responsável constatou a morte da vítima ainda na via pública.
Testemunhas relataram que o autor se aproximou a pé, usando capuz, efetuou os disparos e fugiu logo em seguida. O suspeito teria atravessado um terreno baldio e recebido apoio de um comparsa que o aguardava em uma motocicleta de pequeno porte, de cor vermelha.
Familiares informaram que Gustavo havia saído de casa minutos antes para consertar o pneu de um veículo e aguardava a abertura de uma borracharia nas proximidades quando foi surpreendido. A perícia constatou três disparos, que atingiram a vítima nas costas, na cabeça e no ombro esquerdo.
A Polícia Civil informou que há câmeras de segurança nas imediações, sendo que ao menos uma delas registrou a ação criminosa. A equipe da Delegacia de Homicídios esteve no local para os levantamentos iniciais, e exames periciais e necroscópicos foram requisitados. A autoria e a motivação do crime seguem sob investigação.
Prisão.
Horas depois do homicídio, equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem armado durante patrulhamento de saturação em Taubaté. A ação foi realizada no bairro Marlene Miranda.
Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um revólver calibre .32 municiado e um simulacro de pistola, que estavam na cintura do indivíduo. O homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial de Taubaté.
O caso segue em apuração pelas autoridades.