Um jovem de 23 anos, identificado como Gustavo Marques da Silva, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (13) em Taubaté. O homicídio aconteceu por volta do meio-dia, na rua Projetada 3, no bairro São Gonçalo.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e o médico responsável constatou a morte da vítima ainda na via pública.

Testemunhas relataram que o autor se aproximou a pé, usando capuz, efetuou os disparos e fugiu logo em seguida. O suspeito teria atravessado um terreno baldio e recebido apoio de um comparsa que o aguardava em uma motocicleta de pequeno porte, de cor vermelha.