16 de janeiro de 2026
Forte chuva interrompe trânsito em rodovia de Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté

Uma forte chuva atingiu a região de Taubaté na tarde desta quinta-feira (15) e causou transtornos no trânsito da Rodovia Oswaldo Cruz, principal ligação entre o município e o Litoral Norte.

Devido ao grande volume de água, houve transbordamento do Rio Una em alguns pontos da rodovia, o que resultou em alagamento da pista. Com a água sobre o asfalto, o tráfego precisou ser interrompido por alguns minutos, provocando congestionamento e transtornos aos motoristas que passavam pelo local.

O problema foi registrado no bairro Ribeirão das Sete Almas, nas proximidades do Armazém Nossa Senhora da Piedade, área já conhecida por apresentar dificuldades em períodos de chuva intensa.

Apesar dos transtornos e da interrupção temporária do tráfego, não houve registro de feridos.

A chuva persistente caiu durante grande parte da tarde não apenas em Taubaté, mas também em outras cidades do Vale do Paraíba, exigindo atenção redobrada de motoristas e moradores em áreas próximas a rios e córregos.

