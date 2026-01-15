Uma forte chuva atingiu a região de Taubaté na tarde desta quinta-feira (15) e causou transtornos no trânsito da Rodovia Oswaldo Cruz, principal ligação entre o município e o Litoral Norte.

Devido ao grande volume de água, houve transbordamento do Rio Una em alguns pontos da rodovia, o que resultou em alagamento da pista. Com a água sobre o asfalto, o tráfego precisou ser interrompido por alguns minutos, provocando congestionamento e transtornos aos motoristas que passavam pelo local.

O problema foi registrado no bairro Ribeirão das Sete Almas, nas proximidades do Armazém Nossa Senhora da Piedade, área já conhecida por apresentar dificuldades em períodos de chuva intensa.