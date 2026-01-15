A Prefeitura de Taubaté revogou o chamamento público que havia sido aberto no mês passado para definir a nova gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Assinado pelo secretário de Saúde, Carlo Guilherme da Silveira, o despacho de de revogação foi publicado nessa quinta-feira (15) no diário oficial do município.