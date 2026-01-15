O jovem funcionário de uma empresa de São José dos Campos que teve o cabelo cortado pelo patrão confirmou em comentário nas redes sociais de que tudo foi “100% consensual” e que não passou de uma brincadeira. Veja o vídeo aqui.

O caso ganhou repercussão após ser noticiado em OVALE, com críticas à postura do empresário Wellington De Tarso, 34 anos, que aparece cortando o cabelo rosa do funcionário no escritório.