OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
VIOLÊNCIA

Ciumenta! Mulher arremessa peso de academia em amante do namorado

Por Da Redação | Texas, EUA
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Aralyn Martinez, de 24 anos
Uma mulher de 24 anos foi presa após tentar agredir outra frequentadora de uma academia ao arremessar um disco de peso de 11 quilos em direção à cabeça da vítima. A suspeita teria agido por ciúmes, ao identificar a mulher como suposta amante de seu companheiro. O ataque ocorreu no último dia 7 e não deixou feridos graves.

O caso foi registrado em uma academia no Texas, nos Estados Unidos. Testemunhas relataram que, momentos antes da agressão, Aralyn Martinez, de 24 anos, gritou ameaças contra a vítima antes de lançar o equipamento.

De acordo com a polícia, o consumo de álcool foi apontado como um dos fatores que contribuíram para o comportamento agressivo. A mulher foi detida no local e encaminhada à delegacia.

Ela responde por agressão agravada com o uso de arma letal. Após pagar fiança de US$ 1 mil, a suspeita foi liberada mediante medidas cautelares, que incluem a proibição de consumir bebidas alcoólicas e de se aproximar tanto da academia quanto da vítima.

