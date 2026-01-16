Uma mulher de 24 anos foi presa após tentar agredir outra frequentadora de uma academia ao arremessar um disco de peso de 11 quilos em direção à cabeça da vítima. A suspeita teria agido por ciúmes, ao identificar a mulher como suposta amante de seu companheiro. O ataque ocorreu no último dia 7 e não deixou feridos graves.

O caso foi registrado em uma academia no Texas, nos Estados Unidos. Testemunhas relataram que, momentos antes da agressão, Aralyn Martinez, de 24 anos, gritou ameaças contra a vítima antes de lançar o equipamento.