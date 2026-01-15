Uma cachorra idosa, conhecida como Pretinha, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (15), após ter sido arrastada pela correnteza de uma cachoeira em São Sebastião.
Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 10h30 para socorrer um cachorro que estava preso na Cachoeira dos Poções em Barra do Uma, em São Sebastião, no Litoral Norte.
No local, a cachorra de idade avançada Pretinha, que fora adotada por uma moradora local da região, havia sido dragada pela forte correnteza da cachoeira, e possivelmente estaria abrigada em um bolsão de ar.
Segundo os bombeiros, havia apenas uma pequena fenda entre as pedras, de cerca de 30 cm, com uma coluna d'água de aproximadamente meio metro até alcançar o bolsão de ar. Na avaliação, constatou-se a possibilidade real de Pretinha estar abrigada lá dentro.
Então, os bombeiros fizeram uma barreira de contenção humana para minimizar o fluxo de água. Com o auxílio de um cambão e às cegas, após inúmeras tentativas, conseguiu-se laçar Pretinha e, com grande força, puxá-la para um local seguro.
A cachorra foi acolhida, seca e colocada em manta aluminizada para ser aquecida, já que estava há mais de 3h em água fria. O animal foi entregue à tutora, que a levou até um veterinário para dar o tratamento adequado para sua recuperação.