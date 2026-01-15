Lucas Borbas usou as redes sociais, nesta terça-feira (13), para falar publicamente sobre a morte da esposa, a influenciadora Isabel Veloso, que faleceu aos 19 anos no último sábado (10). Ao responder perguntas de seguidores, ele comentou sobre desejos deixados por Isabel e decisões tomadas após a despedida.

Segundo Lucas, o casal mantinha conversas frequentes e maduras sobre temas delicados, incluindo como ela gostaria que fosse o adeus final. Ele afirmou que a vontade da esposa sempre foi a cremação.