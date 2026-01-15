Lucas Borbas usou as redes sociais, nesta terça-feira (13), para falar publicamente sobre a morte da esposa, a influenciadora Isabel Veloso, que faleceu aos 19 anos no último sábado (10). Ao responder perguntas de seguidores, ele comentou sobre desejos deixados por Isabel e decisões tomadas após a despedida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo Lucas, o casal mantinha conversas frequentes e maduras sobre temas delicados, incluindo como ela gostaria que fosse o adeus final. Ele afirmou que a vontade da esposa sempre foi a cremação.
Apesar disso, ele explicou que optou pela realização de um velório antes do procedimento. De acordo com ele, a decisão foi tomada em respeito à família e às pessoas próximas, embora não fosse o desejo original de Isabel.
Ao ser questionado sobre o destino das cinzas, Lucas contou que Isabel havia escolhido que parte delas fosse colocada junto às cinzas do avô, nas divisas do Rio Chopim, no Sudoeste do Paraná.
A outra parte das cinzas foi transformada em um objeto em formato de coração, acompanhado por uma foto do casal. Em publicação anterior, Lucas afirmou que pretende manter o item consigo como forma de lembrança e conexão com a esposa.